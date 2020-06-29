"في عالم الجريمة".. "ذا فلاش" يتصدر قائمة المشاهدات في مصر والشرق الأوسط

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

كشف تقرير أجرته STARZPLAY، أن 42% من المشاهدين يجذبهم المحتوى المميز الذي تقدمه المنصة من عالم دي سي، خاصة مع اكتساب عالم دي سي شعبية واسعة بين المشاهدين.

 

مسلسل "ذا فلاش"

 

وتصدر مسلسل "ذا فلاش" قائمة الأكثر مشاهدة، مع استقطابه لنسبة 62% من مشتركي STARZPLAY الذين قاموا بمشاهدة جميع مواسمه بالكامل، ويروي المسلسل قصة أسرع رجل في عالم دي سي، ويعد من بين أكثر المسلسلات مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26.7% من المشتركين النشطين شهرياً في STARZPLAY، والذين واصلوا مشاهدة مسلسل البطل الخارق المشوق.

 

عالم الجريمة والتحقيقات

 

وأشار التقرير إلى أن عشاق عالم دي سي في الكويت هم أكثر من تجذبهم أحداث التحقيق في مسرح الجريمة بنسبة 38.1% من عدد المشتركين النشطين شهرياً، وجاء المشتركون في دولة الإمارات ثانياً بنسبة 31.4% والمملكة العربية السعودية بنسبة 27.2% في حين بلغت النسبة في مصر 33%.

 

"بات وومان" يخطف الأنظار

 

ومن المسلسلات الأخرى من عالم دي سي التي حققت شعبية واسعة بين المشاهدين هو مسلسل "بات وومان" الذي استقطب نسبة عالية من عشاق عالم دي سي بلغت 41% الذين يشاهدون الحلقات الجديدة أسبوعياً.

 

"دووم باترول"

 

ويمكن أيضاً لمشتركي STARZPLAY مشاهدة الموسم الثاني بالكامل من مسلسل "دووم باترول"، والذي سيبدأ عرضه على المنصة هذا الشهر، ويروي المسلسل قصة مجموعة مميزة من أبطال عالم دي سي الخارقين الذين يجتمعون معاً بجهود العالم المعاصر الدكتو نايلز، بهدف حماية العالم من الأشرار والمخاطر التي تهدد البشرية بأكملها.

 

وتتوفر خدمة STARZPLAY في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم أكثر من 10 آلاف ساعة من الأفلام والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية، وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز.

 

 

 

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