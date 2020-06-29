السيسي: لو هنحل كل المشاكل في مصر هنحتاج "تريليونات"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجدوا أن توسعة محور طريق السويس يستحيل أن تحدث إلا بعد أخذ أراضي من القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع على جانبي الطريق، معقبا: "حجم الأراضي اللي اتاخدت على طول الطريق تقدر بـ أكتر من 3 مليار جنيه".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، "شلنا أسوار ودخلنا جوة الوحدات العسكرية.. لو دي مناطق سكنية كنا هنضطر نعوض الناس، الفلوس التي تنفق لإصلاح ما نحن فيه ضخمة، مش هنتردد في إنفاقها، ولكن ساعدونا".



