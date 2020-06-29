السيسي: لو هنحل كل المشاكل في مصر هنحتاج "تريليونات"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجدوا أن توسعة محور طريق السويس يستحيل أن تحدث إلا بعد أخذ أراضي من القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع على جانبي الطريق، معقبا: "حجم الأراضي اللي اتاخدت على طول الطريق تقدر بـ أكتر من 3 مليار جنيه".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، اليوم الإثنين، "شلنا أسوار ودخلنا جوة الوحدات العسكرية.. لو دي مناطق سكنية كنا هنضطر نعوض الناس، الفلوس التي تنفق لإصلاح ما نحن فيه ضخمة، مش هنتردد في إنفاقها، ولكن ساعدونا".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "لو هنحل كل المشاكل في مصر هنحتاج تريليونات"، موجها بوضع نظم مراقبة حديثة على الطرق، منعا لحدوث حوادث، وحماية للمواطنين، معلقا مخاطبا المهندس كامل الوزير وزير النقل: "لازم نعمله يا كامل.. عشان مش هنفرح لما حد يموت نفسه"، معقبا ضاحكا: "لو مشي 5 كيلو وعمل مخالفة هنقوله خلي بالك، يمشي ويعمل مخالفة تاني هنقوله خلي بالك".

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