مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:26 م
ارشيفية
ارشيفية
حازم رفعت
قال مصدر كنسي مُطلع، إن إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، شهدت في الأيام القليلة الماضية إصابة ٣ كهنة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الكهنة المصابين بكورونا هم القس اليشع هلال، راعي كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بفرشوط، وتم نقله إلى مستشفي العزل في محافظة الأقصر، والقس ابادير، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم في قرية بهجورة، وهو الآن يخضع للحجر المنزلي، والقمص باخوميوس فؤاد، راعي كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي، وتم نقله إلى مستشفي قنا العام للحجر الصحي.

وأكد أن الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وباقي مجمع كهنة نجع حمادي بخير وعلي ما يرام، مضيفا أن سبب انتشار العدوى للكهنة المصابين يرجح الاختلاط بالوافدين الذين كانوا عالقين في الدول العربية.

اقرأ ايضًا.. 

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الايبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:

استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة. الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.

يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس، تغلق كافة دورات المياه ويراعي التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات الكانتين ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.

يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.

يسمح بإقامة أكثر من قداس في اليوم الواحد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، يتولى الكاهن الخديم إتمام طقس صرف المناولة (غسل الأواني المقدسة بالماء وتناوله) بمفرده، تحجز القداسات بمواعيد مسبقة بمعرفة كل كنيسة، وذلك لإتاحة فرص متساوية للصلاة لجميع أفراد شعب الكنيسة.

تقوم كل كنيسة بتشكيل لجنة تضم من بين أعضاءها أطباء، تكون مهمتها الأساسية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع بها يتولى فريق الكشافة بكل كنيسة مسؤولية تنظيم حركة دخول وخروج المصلين، والتأكد من أن الداخلين ضمن المسجلين للمشاركة في القداس، وكذلك القيام بعمليات التطهير، ومتابعة تنفيذ المصلين لإجراءات الوقاية. على أن يرتدي أعضاء فريق الكشافة ملابس الوقاية المناسبة لمهمتهم.

يلتزم كل مصلٍ بإحضار منديل التناول (اللفافة) الخاص به، وكذلك زجاجة مياه صغيرة وغطاء الرأس بالنسبة للسيدات وذلك للاستخدام الشخصي، ويمتنع تمامًا التشارك في استخدام هذه الأدوات بين المصلين، كما يمتنع أن تقوم أي كنيسة بتوزيع هذه الأدوات على المصلين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجع حمادي مستشفي العزل كورونا قنا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عبدالحفيظ يكشف موعد تدريب الأهلي بمجموعة واحدة ومفاجأة في انتظار صالح جمعة

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 10 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ ساعة و نصف

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ ساعتين

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ حوالي 4 ساعات

عمارة سكنية بالمطرية تلفت نظر السيسي: "إيه ده؟"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الأنبا تكلا يقرر تعليق فتح أبواب كنائس دشنا حتى منتصف يوليو

تعرف على موقف إيبارشية نجع حمادي من فتح أبواب كنائسها

كاهن في الأقصر يوزيع كمامات ومطهرات أمام المساجد (صور)

إيبارشية 6 أكتوبر تحدد موقفها من فتح الكنائس

إيبارشية مطاي تُعلق فتح أبواب الكنائس حتى هذا الموعد

إيبارشية المنصورة تُعلق فتح أبواب الكنائس حتى هذا الموعد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

12:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن