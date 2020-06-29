قبل المواجهة المنتظرة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟ (أرقام)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:24 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
توج فريق ليفربول بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب دام لثلاثون عام بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي خلال الجولة الماضية بهدفين لهدف ليهدي البلوز اللقب للريدز .

وساهم الدولى المصري محمد صلاح فى تتويج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم وسجل 17 هدف هذا الموسم حتي الأن ويحلم بالتتويج بلقب الهداف للمرة الثالثة على التوالى بعدما حقق هذه الجائزة خلال الموسميين الماضيين .

وسيلاقي ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة ال 33 من البطولة في أول مباراة بعد تحقيق اللقب ودائمًا ما يتميز صلاح بالإيجابية أمام فريق بيب جوارديولا .

ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي منذ الانضمام لفريق ليفربول ؟

لعب صلاح أمام مانشستر سيتي 8 مباريات بواقع 5 مباريات ببطولة الدوري الانجليزي ومباراتان بدوري أبطال أوروبا 2018 ومباراة الدرع الخيرية قبل بداية الموسم الجاري .

وفاز ليفربول فى مباراتى دوري أبطال أوروبا بدور ال 8 ذهاب وإياب وسجل وقتها محمد صلاح هدفين وقاد الفريق وقتها للصعود للمباراة النهائية بعد إقصاء روما الإيطالي فى نصف النهائي ثم الخسارة من ريال مدريد.

بينما على مستوي الدوري الانجليزي شارك صلاح فى 5 مباريات سجل خلالهم هدفين من بينهم هدف برأسية فى مباراة الدور الأول .

وكان محمد صلاح سجل هدف وديًا فى مرمي مانشستر سيتي قبل بداية موسم 2018 _ 2019 .

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