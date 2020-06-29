محافظ الفيوم: نستلهم روح ثورة 30 يونيو لاستكمال مسيرة البناء

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم، بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.





وقال محافظ الفيوم في بيان صحفي: "لقد أنعم الله على مصر بجيش وطني قوي من الشعب وللشعب، يؤمن بالوطن ووحدته، ويتخذ من التضحية والفداء دستور حياة، ولقد أثبتت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 قدرة أبناء الوطن على التوحد والاصطفاف كبنيان مرصوص في مواجهة التحديات، وأعادت الحياة لطموحات وآمال المصريين".





وأضاف: "فى ذلك اليوم الفارق، خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى العظيم رافضين الخضوع لأية تهديدات إرهابية، منتفضين من أجل استعادة هويتهم وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، ليملأ أبناء الشعب المصري ميادين المحروسة فى مشهد حضاري شهد له العالم أجمع، صانعًا أعظم الثورات فى العصر الحديث، ولتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل".





وأكد محافظ الفيوم على أهمية إحياء تلك المناسبة الوطنية، بالعمل وتأمل الدروس المستفادة منها، والتأكيد على مفاهيم الوطنية والانتماء، واستلهام روح الثورة المجيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن.









حيث تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، عددًا من المصالح الحكومية والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بمركز سنورس، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الآداء بالمنشآت الخدمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كرونا المستجد.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن سكرتير عام المحافظة تفقد خلال جولته الميدانية بمدينة سنورس عددًا من الشوارع والمحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من ارتداء العاملين للكمامات، والحفاظ على النظافة العامة، والمسافات البينية بين المترددين على هذه المنشآت.





كما شملت جولة السكرتير العام تفقد سير العمل بالمركز الطبي الحضري بسنورس، حيث قام بمراجعة نوبتجيات العاملين بالمركز، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة الطاقم الطبي والمترددين على المركز من المرضى وذويهم.



