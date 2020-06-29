رواد السوشيال ميديا: منى مينا باعت المبادئ وتسير في طريق الإرهاب

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا"، اليوم الإثنين، رسالة إلى الدكتورة منى مينا يحذرونها من الانضمام لجماعة الإخوان ورعاية مصالح قوى الشر وقال احدهم: "يا دكتورة احترمي سنك اتكلمى بالعقل والمنطق عشان الناس تحترمك، أنتى اللى هتجيبى الكلام لنفسك لو استمريتى تتعاملي بنفس الأسلوب ده عمال على بطال، صدقينا الكدب مالوش رجلين ومش هينفعك فى أخرتك".

واستكملوا: "كفاية تحريض وتنظير فارغ أيتها الخاوية المستهترة مازلت تتعاونين مع الجماعة الإرهابية من بداية أزمة كورونا لن ينفعك احتراف الاصطياد في الماء العكر ولا التواصل مع قنوات الإخوان لتشويه صورة الدولة".

واختتموا: "انتى بعتى المبادئ وماشية فى طريق المخربين والإرهابيين، كلكم سواء عايزين مصر تركع، لكن هيهات لن يسمع لكم المصريون الشرفاء يا عملاء الشيطان".

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