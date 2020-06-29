إحالة عدد من العاملين بإدارة كهرباء الفيوم للتحقيق (صور)

تفقد محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، عددًا من المصالح الحكومية والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بمركز سنورس؛ لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الآداء بالمنشآت الخدمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كرونا المستجد.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن سكرتير عام المحافظة تفقد خلال جولته الميدانية بمدينة سنورس عددًا من الشوارع والمحال التجارية والكافيهات والمطاعم، للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من ارتداء العاملين للكمامات، والحفاظ على النظافة العامة، والمسافات البينية بين المترددين على هذه المنشآت.





كما شملت جولة السكرتير العام تفقد سير العمل بالمركز الطبي الحضري بسنورس، حيث قام بمراجعة نوبتجيات العاملين بالمركز، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة الطاقم الطبي والمترددين على المركز من المرضى وذويهم.





وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال زيارة سكرتير عام المحافظة، لإدارة الكهرباء التابعة للوحدة المحلية بسنورس، رصد تدني مستوى النظافة، فقرر إحالة مسئولي الإدارة للتحقيق ومجازاة الموظفين المقصرين فى آداء الأعمال المنوطة بهم.





حيث بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.





جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية واستعادت الوطن والآمال بإرادة شعبية خالصة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها علينا بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".



