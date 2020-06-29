ريا أبي راشد تُثير الجدل بإطلالة "غريبة" عبر إنستجرام

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:51 م
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد ، ازداد الصراع والتنافس بين نجوم الفن والرياضة والإعلام، في الوصول إلى القمة والصدارة، لمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، كي يصبحوا محتوى رائجا يلفت نظر الجميع، وهو ما يعتبره كثيرون أنه مقياس للنجاح في وقتنا الراهن.

ريا أبي راشد مطلوبة

وتصدرت الإعلامية ريا أبي راشد تريند محرك البحث جوجل عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها تختلف تمامًا عما اعتاده منها الجمهور الذي يتابعها، وأحدثت جدلًا كبيرًا عبر "السوشيال ميديا".

صورة ريا أبي راشد

ونشرت ريا أبي راشد صورة لها على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام" لتلقى سيلًا من التعليقات التي آلت غالبيتها إلى سؤالها عن إجرائها لأية عمليات تجميل، وعن سبب تغير ملامحها كليًا بهذا الشكل وسبب استعانها بهذا الكم من أدوات التجميل.

ملامح ريا أبي راشد الغريبة

وظهرت ريا أبي راشد بملامح متغيره تماماً بعد وضع مكياج ثقيل جداً، وبدى وجهها غير بسبب خسارة الوزن، في حين عودت جمهورها على إطلالاتها الناعمة بمكياج خفيف هو أحد الأسباب التي تميزها عن غيرها.

رد ريا أبي راشد

ونفت ريا أبي راشد عن طريق نشر صورة أخرى لها، خضوعها لعملية تجميل، حيث بدت دون مكياج كما هو المعتاد لتؤكد أنها استعانت فقط بالمكياج لكي تظهر على هذا النحو الذي شاهدهه متابعوها.

آخر مشاركات ريا أبي راشد

وأدارت الإعلامية ريا أبي راشد حلقة نقاشية مؤخرًا، طرحها مركز السينما العربية، وشهدت مشاركة نخبة من روساء ومديري مهرجانات عربية ودولية، بعد ساعات قليلة من إثارتها للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طلتها المختلفة.

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