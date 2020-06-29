نشطاء يهاجمون آية حجازي: "اللي اختشوا ماتوا"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الناشطة آية حجازي، بسبب سعيها ومحاولاتها في إثارة الفوضى والبلبلة داخل البلاد.

وقال رواد السوشيال ميديا: "زي ما الدم بيحن.. العملاء والخونة والأرزقية عبدة الدولارات بيضموا على بعض لما خيانتهم ومواقفهم المخزية بتكشف للجميع، أبرزهم على الإطلاق العميلة آية حجازي لم يفقد الشعب ذاكرته لمعرفة فضائحها.. ولكن صحيح اللي اختشوا ماتوا".

وأكد رواد السوشيال: "بعد رحيلها المخزي وعارها في يديها وانحسار الأضواء عليها.. صور لها عقلها المريض ونفسها الخبيثة ان تمارس لعبة جديدة بالترويج لادعاءات الإخوان الإرهابيين.. السؤقال هنا وما علاقة امثالك من مرتكبي الجريمة المخلة بالشرف والأمانة بالسياسة.. ألا تخجلي من فضيحتك النكراء؟!".

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