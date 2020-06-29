الخميس المقبل..عبد الله الرويشد يحيي حفلًا أون لاين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يستعد المطرب الخليجي عبد الله الرويشد، لأحياء حفلًا غنائيًا أونلاين يوم الخميس المقبل الموافق 2 من شهر يوليو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مسًاء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 9 مسًاء بتوقيت مصر، على المنصة الإلكترونية "شاهد"، وذلك ضمن سلسلة حفلات "مكملين معاكم".


وأعلنت قناة روتانا موسيقى، عن الحفل من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الرسمي، عبر موقع التديونات القصيرة "تويتر".

وكتبت قناة روتانا موسيقى، خلال التغريدة:""تحت شعار “مكملين معاكم”، يوم الخميس المقبل الموافق 2 من شهر يوليو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر".

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