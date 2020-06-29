المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:46 م
طاهر محمد
طاهر محمد
أمل الحلفاوي
يعد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، من ضمن قائمة المطلوبين في الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقرر مسئولو المقاولون بيع نجم فريقه الأول لكرة القدم نهائيا، وليس على سبيل الإعارة لمن يرغب في الحصول على خدماته، حيث يسعى لتحقيق أكبر استفادة مادية من رحيل اللاعب، جاء ذلك لكي يستطيع جلب صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق.

ويمتلك طاهر محمد طاهر عروضا رسمية من ناديي الأهلي وبيراميدز، واللاعب يرغب في ارتداء القميص الأحمر، وهو ما أبلغ به إدارة ناديه.

وكان الأهلي قد تقدم بعرض للحصول على خدمات طاهر محمد طاهر على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، فيما عرض بيراميدز عرض مالي ضخم.

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