استقالة المدير العام لوزارة المالية اللبنانية آلان بيفاني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:43 م
وزارة المالية اللبنانية
وزارة المالية اللبنانية
وكالات

استقال المدير العام لوزارة المالية اللبنانية آلان بيفاني، اليوم الاثنين، من منصبه احتجاجا على طريقة تعامل الزعماء السياسيين مع الأزمة الاقتصادية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن رصد 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 2020.

 

وأوضحت الصحة اللبنانية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات مستقر عند 33، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء في البلاد بلغ حتى الآن 1144 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,808 مليون إصابة، بينهم أكثر من 494 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,299 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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