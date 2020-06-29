الهيئة الهندسية: الدولة تتكبد 50 مليار جنيه خسائر بسبب حوادث الطرق

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية لتثبيت أركان الدولة المصرية، والانطلاق للأمام، حيث وجهت القيادة السياسية باقتحام كافة مجالات التنمية.

وأشار "الفار"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أنه جاري تنفيذ أكثر من مليون وحدة إسكان اجتماعي، و14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتطوير شبكة الطرق.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الدولة تتكبد 50 مليار جنيه خسائر بسبب حوادث الطرق، لافتا إلى أنهم نفذوا 4 كباري هى ميدان الحجاز والجلاء والسبع عمارات والعروبة.

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