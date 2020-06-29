اقتراح بحضور الجماهير في أمم أوروبا

أكد تيم ماير رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن مباريات دوري أمم أوروبا والمباريات الودية التي ستقام خلال الخريف، يجب أن تكون بدون حضور جماهيري.





وأضاف ماير في مقابلة، إن اليويفا لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الحضور الجماهيري، لكن يرجح أن تقام المباريات بدون جماهير، وسيكون على الاتحادات الوطنية الالتزام بقواعد اليويفا، رغم أن دول مثل صربيا وبيلاروسيا سمحت بحضور الجماهير في الملاعب.





وتخضع البطولات التابعة لليويفا لقوانين الاتحاد القاري، وأكد ماير أن تلك الدول التي سمحت بعودة الجماهير لن تسمح لها بمخالفة قواعد اليويفا في أي بطولة تابعة له.





وقال ماير إن اليويفا سيحسم قراره بشأن الجماهير في وقت قريب، حيث لا تزال الاستعدادات تتمحور في الوقت الحالي حول الفرق المشاركة.





وأضاف أن الوضع "أكثر تعقيدا" على المستوى الأوروبي مقارنة بالوضع في مسابقات الدوري المحلية.





وأكد ماير أن التعامل مع استكمال منافسات دوري الأبطال في البرتغال، والدوري الأوروبي في ألمانيا، سيكون أكثر سهولة، لأن المنافسات ستقام في دولة واحدة بمشاركة عدد محدود من الفرق، وهو ما يختلف عن وضع منافسات دوري أمم أوروبا.



