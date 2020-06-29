عبدالحفيظ يكشف موعد تدريب الأهلي بمجموعة واحدة ومفاجأة في انتظار صالح جمعة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
محمد الصو
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض مرانه غدا الثلاثاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر حدد في برنامجه التدريبي إقامة المران يومي الثلاثاء والأربعاء على مرحلة واحدة وبمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا.

وأوضح مدير الكرة أن التنسيق يتم بشكل يومي بين الجهاز الفني والسويسري رينيه فايلر بشأن موعد التدريبات والبرامج التي يؤديها الفريق.

وخاض الفريق اليوم الاثنين المران على مرحلتين ضمت المجموعة الأولى كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

فيما ضمت المجموعة الثانية بمران الفريق اليوم كلا من : رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

كما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قال إن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيشارك غدا في تدريبات الفريق الجماعية.

وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في تدريبات الفريق الجماعية.

يذكر أن الجهاز الفني قرر أن تكون تدريبات الفريق غدًا على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا وذلك بعد أن تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.

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