ضبط شخص بحوزته 120 طربة حشيش في مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة الحمام.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام وبحيازته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (840000 – ثمانمائة وأربعون الف جنيه تقريبًا).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.



