ضبط شخص بحوزته 120 طربة حشيش في مطروح

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة مطروح، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة الحمام. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام وبحيازته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (840000 – ثمانمائة وأربعون الف جنيه تقريبًا).
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية: 


ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.


واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 


واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.


كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطروح مركز الجمام ضبط غش تجار مخدرات تجار حشيش الفجر

أخبار تهمك

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 23 ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ ثلث ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 19 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ يوم

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 844 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1366 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1065 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط شخصين لغسلهما 35 مليون جنيه في تجارة المخدرات

ضبط مسجل خطر لاتجاره في الأسلحة النارية بأسيوط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن