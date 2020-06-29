حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

كشف مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن حقيقة التفاوض مع التونسي غيلان الشعلالي نجم مالاتيا سبورت التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونفى مجلس القلعة البيضاء، كل ما تم تداوله في هذا الشأن أو التطرق للدخول في مفاوضات مع اللاعب أو ناديه، لمحاولة ضم اللاعب بالموسم الجديد.





وكان غيلان الشعلالي نجم وسط نادي مالاتيا سبورت التركي، أعلن عن اقترابه من الانتقال لصفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقرر الشعلالي، فسخ عقده مع ناديه التركي، مالاتيا سبورت، بسبب تأخر حصوله على المستحقات المالية لدي النادي التركي.





وأكد، أن فرجاني ساسي هو من أقنعه بخطوة الانضمام لصفوف نادي الزمالك، وفوق كل هذا اللعب ضمن صفوف هذا النادي شرف كبير لأي لاعب في مسيرته الاحترافي".



