رئيس لجنة مكافحة كورونا يعلن خبر غير مطمئن عن حالة رجاء الجداوي

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كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة الدكتور حسام حسني، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، الذي يقدم برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض على شاشة قناة "الحدث اليوم".



وقال الدكتور حسام، خلال المداخلة:"ربنا يكرمها ويجعلنا سبب شفائها وحالة ليست جيدة لكن دايمًا عندنا أمل في الله كبير".



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا عقب إنتهاءها من تصوير مسلسلها الأخير "لعبة النسيان" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.