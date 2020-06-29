رئيس لجنة مكافحة كورونا يعلن خبر غير مطمئن عن حالة رجاء الجداوي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
رشا عادل
كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة الدكتور حسام حسني، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، الذي يقدم برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض على شاشة قناة "الحدث اليوم".

وقال الدكتور حسام، خلال المداخلة:"ربنا يكرمها ويجعلنا سبب شفائها وحالة ليست جيدة لكن دايمًا عندنا أمل في الله كبير".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، أصيبت بفيروس كورونا عقب إنتهاءها من تصوير مسلسلها الأخير "لعبة النسيان" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجاء الجداوي حالتها الصحية

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تعاقد الزمالك مع نجم منتخب تونس

منذ ثلث ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 5 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 19 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ يوم

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 23 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

رسائل نجوم الفن لرجاء الجداوي بعد إصابتها بـ"كورونا"

بعد إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. فيفي عبده تطالب جمهورها بالدعاء لها

عاجل .. أول تعليق من رجاء الجداوى بعد إصابتها بـ"كورونا"

إيمان العاصي تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بالكورونا

مجدي كامل يوجه رسالة لرجاء الجداوي .. بعد إصابتها بفيروس كورونا

بهذه الكلمات.. ماجد المصري يدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن