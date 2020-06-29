السيسي للمصريين: لن نسمح بالعودة للفوضى.. واعملوا معايا الصح
الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:33 م
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم بذلوا جهد لتطوير مستوى مختلف قطاعات الدولة حتى تليق بالمواطن، مؤكدا أنه يحرص على تعويض كل مواطن وقع عليه ضرر من تعديلات الطرق والكباري.
وشدد "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء، معقبا: "لن نسمح بالعودة للفوضى"، متابعا مخاطبا المواطنين: "أنتم قولتولي من الأول هنساعدك.. يبقا تعملوا معايا الصح"، موجها رئيس الوزراء بالتعامل مع أي مخالفات.
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