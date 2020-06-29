السيسي للمصريين: لن نسمح بالعودة للفوضى.. واعملوا معايا الصح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنهم بذلوا جهد لتطوير مستوى مختلف قطاعات الدولة حتى تليق بالمواطن، مؤكدا أنه يحرص على تعويض كل مواطن وقع عليه ضرر من تعديلات الطرق والكباري.



