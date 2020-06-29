كل ما تريد معرفته عن فتاة تيك توك منار سامي التي تتصدر "ترند" جوجل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:19 م
منار سامي
منار سامي

تصدرت منار فتاة تيك توك منار سامي "ترند" محرك البحث جوجل، اليوم الإثنين الموافق الـ29 من يونيو 2020، عقب تقديم بلاغ ضدها من أحد المحامين إلى الإدارة العامة لمكافحة الآداب، يتهمها بنشر الفسق والتحريض عليه.


بلاغ ضد فتاة تيك توك منار سامي 


وورد للإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، بلاغًا من المحامي أيمن محفوظ، ضد فتاة تيك توك منار سامي التي تسير على نهج حنين حسام وموده الادهم بنشر محتوى منافي للآداب ويثير الغرائز.


منار سامي والتحريض


وقال المحامي أمين محفوظ إن بلاغه ضد فتاة تيك توك منار سامي للإدارة بصفها  المفوض بحماية المجتمع من تلك الآفات البشرية إعمالا للقرارات الوزارية.بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الآداب وبتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها بمكافحة كل صور الخروج على الآداب العامة، والممارسات التي تخدش الحياء ولا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى.



وأوضح محفوظ أن منار سامي هي  فتاة تسير على خطى حنين حسام  ومودة الادهم وذلك بالظهور علي المواقع  بملابس فاضحة وإشارات إباحيه والرقص بطريقة تثير الغرائز  بهدف زيادة متابعيها وبالتالي زيادة أرباحها.


فتاة تيك توك منار سامي 


وزاد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فتاة تيك توك منار سامي التي تسير على خطى من قامت الشرطة المصرية بالقبض عليهم في وقت سابق، لنشرهم أفعالا فاضحة تحرض على الفسق والفجور.


تحريض جديد من فتاة تيك توك منار سامي


ودخلت فتاة تيك توك منار سامي دائرة الذين يذهبون دون عودة، حيث تسير على خطى مودة الأدهم وحنين حسام ومنة عبدالعزيز، وغيرهم من أساؤوا إلى سمعة المصريين باستغلالهم وسائلة ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير شريفة على حساب سمعة المجتمع.


فيديوهات فتاة تيك توك منار سامي


وظهرت فتاة تيك توك منار سامي في أكثر من فيديو نشر لها وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي ملابس مكشوفة "فاضحة" تثير والغرائز وتحرض على الفسق وتنشر الفجور، على درب من سبقوها.


فتاة تيك توك منار سامي ومودة وحنين ومنة


وظهرت فتاة تيك توك منار سامي عقب خلو الساحة من فتياتها الذين حصدوا الكصير من المتابعة والمشاهدات عقب أمر النيابة المصرية بضبطهم، وبالفعل سقطوا تباعًا ولا يزالوا.


فتاة تيك توك منار سامي والقانون


وينتظر فتاة تيك توك منار سامي ومن سبقوها ومن يتبعون نهجها عقوبات حال تم ضبطهم تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مائة، حيث يعاقب القانون كل من أنشأ حساب أداره على الإنترنت للتحريض على الفجور.


من هي فتاة تيك توك منار سامي


وكشف البعض عن هوية فتاة تيك توك منار سامي من خلال التعليقات على الفيديوهات المتداولة لها، على موقع تبادل الصور أو يوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، برغم ظهورها في إحدى المناسبات تقول إنها كانت بالطيران ولكن حبها للظهور عبر إنستجرام ومواقع التواصل جعلها تترك معهد مضيفي الطيران، بخلاف ما أشار إليه الكثيرون.


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