الإمارات تعلن عودة موظفي الحكومة إلى مقار العمل

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، اليوم الاثنين، عودة موظفي الحكومة إلى مقار العمل بنسبة 100% اعتباراً من الأحد 5 يوليو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت عن شفاء 304 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 35 ألفا و469 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,645 مليون إصابة، بينهم أكثر من 489 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,238 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.