السيسي: الحنية الحقيقية مش طبطبة.. ولكن حل مشاكل المواطنين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صورة الزحام في الطرق، قائلا: "كنتم مستنيين ايه يا مسئولين حتى تتصدوا وتقولوا كفاية كده".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، أن معظم أحياء القاهرة كان ينبغي التصدي لعمليات البناء المرتفع وتنظيم المرور بها، معقبا: "الحنية الحقيقية مش طبطبة ولكن حل مشاكل المواطنين"، مؤكدا أنهم بذلوا جهد كبير منذ 5 سنوات لتطيور طرق العاصمة المختلفة.

وتابع، "مكنش في أي مسئول منذ 2002 يضع حل.. وأقصد المسئول وليس من في موقعي.. لأنه ميعرفش كله حاجة، أقصد المحليات أو المحافظين".

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