عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:24 م
خلال تكريم وائل جسار
خلال تكريم وائل جسار
الفجر الفني

كرمت إدارة نادي روتاري كايرو نيو كابيتال، مساء أمس، النجم اللبناني وائل جسار، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، كما تم تكريم الدكتورة صفية أحمد.

 

حضر حفل التكريم الرئيس الأسبق للنادي وليد فريد، والرئيس الجديد أحمد مجدي، وسكرتير الرئيس نهلة ابو النجا، مراعين جميع طرق الوقاية من فيروس كورونا، وذلك مساء أمس بأحد فنادق التجمع الخامس.

 

وحرصت الدكتورة صفية علي التواصل مع النجم اللبناني وائل جسار من خلال مداخلة هاتفية له بالفيديو كونفراس حيث وعد الجميع بالتواجد في اقرب فرصة لحضور الاجتماع القادم للنادي.

 

كما تم خلال اللقاء تكريم الدكتور محمد السيد نيابة عن أطباء مستشفي مصر للطيران، وعدد من أعضاء النادي تقديرا لجهودهم وتبرعاتهم للأعمال الخيرية.

عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)
عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 19 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 9 ساعات

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 8 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ 35 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

12:06 م

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن