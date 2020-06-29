عبر الفيديو كونفرانس.. "روتاري كايرو" يكرم وائل جسار (صور)

كرمت إدارة نادي روتاري كايرو نيو كابيتال، مساء أمس، النجم اللبناني وائل جسار، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس، كما تم تكريم الدكتورة صفية أحمد.

حضر حفل التكريم الرئيس الأسبق للنادي وليد فريد، والرئيس الجديد أحمد مجدي، وسكرتير الرئيس نهلة ابو النجا، مراعين جميع طرق الوقاية من فيروس كورونا، وذلك مساء أمس بأحد فنادق التجمع الخامس.

وحرصت الدكتورة صفية علي التواصل مع النجم اللبناني وائل جسار من خلال مداخلة هاتفية له بالفيديو كونفراس حيث وعد الجميع بالتواجد في اقرب فرصة لحضور الاجتماع القادم للنادي.

كما تم خلال اللقاء تكريم الدكتور محمد السيد نيابة عن أطباء مستشفي مصر للطيران، وعدد من أعضاء النادي تقديرا لجهودهم وتبرعاتهم للأعمال الخيرية.