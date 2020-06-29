صبا مبارك لجمهورها: "أرجوكم شجعو السياحة المحلية والعربية"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

تحرص الفنانة صبا مبارك على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت صبا مبارك صورة لها، وعلقت على الصورة قائلة:"و أخيرًا! اجازة، في بلدي الحلو الأردن حتى لما الأزمة تخلص، و لأي حدا بيقدر ارجوكم شجعو السياحة المحلية و العربية".


وفي سياق آخر، شاركت صبا مبارك مؤخرًا في مسلسل "حارس الجبل"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري
ﺗﺄﻟﻴﻒ حازم فضة، بطولة عبدالمحسن النمر، منذر رياحنة، خالد القيش، محمد الإبراهيمي، أحمد سرور.

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