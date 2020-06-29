بعد إشرافه على ألبومها الجديد.. أصالة توجه رسالة حب للموسيقار سهم

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أعربت الفنانة أصالة نصر، عن سعادتها الشديدة بإشراف الموسيقار السعودي سهم، على أغاني ألبومها الخليجي الجديد، من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



وكتبت أصالة، خلال التغريدة:"كان لي الشّرف العظيم وبالغ السّعادة بالاهتمام الكبير من الموهوب الكبير سهم، وتشريفه بالإشّراف على ألبومي، لقدّ دخلت عالمه أيّاما طوال، دائما هو النّبيل الخلوق المُحبّ الوجداني، منّ كلّ قلّبي شكرا".





وجدير بالذكر أن اصالة نصر، تستعد لطرح البومها الجديد الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأغاني، خلال الأسابيع المقبلة.





يذكر أن أصالة، تستعد لطرح اغنيتها المصرية الجديدة التي تحمل اسم "الحب والسلام" التي كتبها ولحنها محمد رحيم، على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".