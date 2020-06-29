إلهام شاهين: محمد مرسي طلب مقابلتي ورفضت

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:16 م
الهام شاهين
الهام شاهين
هبة أحمد


أوضحت الفنانة إلهام شاهين أن مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، قام بتهديدها لكي تقوم بمقابلته لكنها رفضت.

وتحدثت إلهام شاهين خلال لقائها عبر برنامج "نظرة" المُذاع عبر "ًصدى البلد"، أنها أرادت التصدي للمعركة مع جماعة الإخوان نيابة عن الفنانين.

وأكدت إلهام شاهين أن الإخوات قاموا بتركيب صور فاحشة لها، وأنها تمكنت من إثبات ذلك فيما بعد حيق قالت:"الإخوان لفقوا لي صور ووضعوا وجهي على صور فاضحة وتم إثبات تزويرها فيما بعد".

وأشارت إلهام شاهين أنها تمكنت من غلق: قناة (الحافظ) لمدة ستة أشهر،لافتة أن قرار غلق القناة كان سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر، وذلك بسبب تعرضها للإهانة على شاشة القناة، وتم حبس المذيع الذي عرض الصور في عهد مرسي.

وقالت إلهام أن محمد مرسى حاول استقطاب الفنانين والتصرف بكياسة معهم ولكنه فشل في ذلك الأمر ، مُوضحة أن مدير مكتب مرسي حاول الاتصال بها أكثر من مرة لكي يبلغها برغبة محمد مرسي في مقابلتها لكنها رفضت، و أن مدير مكتب مرسي هددها قائلاً: "لو عاوزين نجيبك هنجيبك" فأجابته قائلة: "لو كلمتني تاني هبلغ عنك"، فرد عليها: "تبلغي عن مين يا مدام احنا الدولة".

وأوضحت إلهام شاهين أنها تحدثت مع للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد نجاح ثورة 30 يونيو، لتخبره بأنها كانت على وشك الانتحار وقت تولي المستشار عدلى منصور حكم البلاد مُشيرة إلى أن المصريين أبهروا العالم في 30 يونيو.

وتحدثت إلهام شاهين أيضًا عن تفاصيل زيارتها مؤخرًا لسوريا ، ولقائها برئيس سوريا بشار الأسد.

وأكدت إلهام شاهين أنها تحدثت مع بشار الأسد لمدة ساعة كاملة في سوريا أثناء دعوتها لتكريمها من قبل نقابة الفنانين السوريين.

وأشارت أن بشار الأسد قال لها إن "القوات التركية تقوم باختطاف السوريين الشباب الصغار وتجعل منهم قطع غيار، وأن تركيا من أكثر بلاد العالم المتقدمة في تجارة الأعضاء".

وأكدت إلهام شاهين أنها تعلمت من الرئيس السوري بشار الأسد العزة والكرامة والإرادة.

ووجهت إلهام شاهين التحية لقوات النظام السوري لأنهم نجحوا في حماية المنطقة العربية من الإرهاب والإرهابيين، وقامت بدعوة كل السوريين اللاجئين في الخارج للعودة إلى سوريا والمشاركة في إعمارها وتطويرها.

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