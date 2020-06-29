وزارة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو إلكترونيًا

• أوبريت حراس أمانك مع بالية الثورة وعبد الدايم تعزف للأبطال في بانوراما للأغاني الوطنية بالقرن الـ 20

• وزيرة الثقافة تعزف للأبطال والبالية يجسد إرادة شعب وبانورما الأغاني الوطنية في القرن العشرين احتفالا بذكرى 30 يونيو

• الشعب والجيش والشرطة في إحتفالية وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو

تهدي وزارة الثقافة إلى شعب مصر وأبطال الجيش والشرطة من خلال قناتها على اليوتيوب احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تبث فى التاسعة مساء الثلاثاء 30 يونيو واحياها جميع فرق دار الأوبرا المصرية .

يتضمن الفاصل الأول منها أوبريت حراس أمانك كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد فرحات وقيادة موسيقية الدكتور مصطفي حلمي وغناء ريهام عبد الحكيم ، مى فاروق ، ورحاب مطاوع، أحمد عفت ، وليد حيدر ، هانى عامر.

ثم تعرض لوحة فنية لفرقة بالية أوبرا القاهرة بعنوان "إرادة شعب" من بالية الأهرامات والثورة والتى تعبر عن إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو وجسدتها الباليرينا سحر حلمي ، رؤية وتدريب أرمينيا كامل ومن إخراج الدكتور عبد المنعم كامل .

بعدها تعزف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مقطوعة بعنوان الأبطال من مؤلفات الدكتور جمال سلامة وتهديها إلى جموع المصريين وأبطال الوطن من رجال الجيش والشرطة ، وتختتم الاحتفالية ببانوراما للأغانى الوطنية في القرن العشرين تبث للمرة الأولي وتتضمن مجموعة من أهم الأعمال الوطنية التى قدمت خلال القرن الماضى وتدعم وتغرس روح الانتماء وتحفز على الإنتاج والعمل وذلك بمشاركة فرق عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية وكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي ، أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتوزيع الدكتور مصطفي ناجي .