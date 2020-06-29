في ذكرى اغتياله.. 7 معلومات عن الشهيد هشام بركات

في مثل هذا اليوم، 29 نوفمبر 2015، شهدت مصر حادثا إرهابيا مؤسفا نتج عنه استشهاد النائب العام هشام بركات بعد استهداف موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة.





واللحظات الأولى للواقعة كانت عندما سمع دوي صوت انفجار شديد هز أرجاء حي مصر الجديدة والأحياء المجاورة من شدته، ووقتها أصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن هشام بركات بالتزامن مع ذكرى اغتياله:





- المستشار هشام بركات من مواليد 21 نوفمبر 1950 وتخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973.





- تم تعيينه وكيلًا للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد.





- تولى قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.





- تولى منصب النائب العام المصري منذ 10 يوليو 2013 حتى اغتياله في 29 يونيو 2015.





- في 29 يونيو 2015 اغتيل المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة.





- واقعة الاغتيال جاءت بعد قرابة الشهر من دعوة "ولاية سيناء" وهي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر أتباعها إلى مهاجمة القضاة، إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.





- هناك عدة أحكام بشأن تلك القضية، ففي 22 يوليو 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال المستشار هشام بركات، وعاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد توفى قبل الفصل في الدعوى، وفي 25 نوفمبر 2018 أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على 9 متهمين في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين آخرين إلى السجن المؤبد، وفي 20 فبراير 2019 نَفذ الحكم القضائي بالإعدام شنقًا بحق 9 مدانين باغتيال المستشار هشام بركات.



