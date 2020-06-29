صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية جدال واسع بعد مناقشات عديدة من جماهير نادي الزمالك عقب إعلان قناة نادي الزمالك إتمام التعاقد مع واحد من أفضل اللاعبين بالدوري المصري.





وربط المغردون والمتابعون على السوشيال ميديا بعض اللاعبين بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، مثل عبد الله السعيد ونبيل دونجا وباهر المحمدي وصالح جمعة.





وجاء ذلك عقب إعلان الاعلامي أحمد جمال أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد نجح في ابرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي.





وقال جمال خلال حلقة الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" مجلس الإدارة حسم الصفقة التي كان يحلم بها أنصار الزمالك".





وواصل:" الصفقة هي الخامسة للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، واللاعب يعتبر مفاجأة كونه إسم كبير في عالم كرة القدم".



