رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل الدراسات تشير إلى أن حركة الاقتصاد ستشهد انكماشا على مستوى العالم بنسب لا تقل عن 5% بسبب أزمة كورونا، فضلا عن وجود تراجع في حركة السياحة والطيران على مستوى العالم بنسب تصل إلى 80% متوقعة خلال 2020.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن حركة التجارة والملاحة ستنخفض بنسب تتراوح ما بين 13 إلى 30% على مستوى العالم، حيث يضع كل هذا ضغط على اقتصاديات الدول ومن بينهم مصر.





وأضاف أن مصر كانت ولازالت أفضل معدلات نمو على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تؤكد كل المؤسسات الدولية أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وأن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة رغم جائحة كورونا.





وذكر صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي.





وتوقع الصندوق في عدد يونيو من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أن تنجح مصر والصين في تحقيق نموا إيجابيا خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة "كوفيد-19" وهو ما دفع معظم دول العالم إلى إنكماش حاد.





وأرجع التقرير هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات في تطور الوباء وفعالية استراتيجيات الاحتواء واختلاف التكون الاقتصادي أي تنوع مصادر الدخل والإيرادات.





كما توقع الصندوق أن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، قد تواجه انكماشا بواقع -8% في عام 2020، أي أقل بنسبة 1.9 نقطة مئوية عما كان عليه في أبريل الماضي، إذ يبدو أن هناك ضربة أعمق للنشاط في النصف الأول من العام عما كان متوقعا، مع وجود علامات على التباعد الاجتماعي الطوعي حتى قبل فرض عمليات الإغلاق. وهذا يشير أيضا إلى انتعاش تدريجي في النصف الثاني حيث من المرجح أن يستمر الخوف من العدوى.





وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينكمش نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى -8% و-5.8% في اليابان و-10.2% في بريطانيا و-7.8% في ألمانيا، و-12.5% في فرنسا و-12.8% في كلا من إسبانيا وإيطاليا خلال العام الجاري.





فيما توقع التقرير تحسن النمو في 2021 بمجموعة الاقتصادات المتقدمة إلى 4.8%، لكن هذا يترك الناتج المحلي العالمي للمجموعة دون مستواه في 2019 بحوالي 4%.



