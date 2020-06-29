طوني خليفة سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة لمجهوداته في المجتمع العربي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:07 م
طوني خليفة
طوني خليفة
أحمد رمضان متولي

أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن اختياره للإعلامي اللبناني الكبير طوني خليفة, ليكون سفيراُ للسلام والنوايا الحسنة لدي المركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديراً لمجهوداته السامية في مجال العمل الإعلامي والإجتماعي والإنساني, وذلك عقب ترشيحه من قبل الدكتورة أسماء بن سعيد نائب رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية بالمركز وموافقة كافة أعضاء لجنة التحكيم والاقتراع في  17 دولة علي هذا الترشيح.

 

وذكر المركز في بيانه أن الإعلامي طوني خليفة, يحظى بتقدير كبير في المجتمع العربي وذلك لما قدمه من أعمال إعلامية وإنسانية وإجتماعية متميزة , وبإعتباره من افضل الشخصيات الإعلامية علي الساحة العربية, ممن كان لهم تاثيراُ إيجابياُ علي المجتمعين اللبناني و العربي بأثرهما.

 

طوني خليفة وهو إعلامي لبناني متميز،قدم العشرات من البرامج التلفزيونية، وخاصة البرامج الحوارية الهادفة، والتي تبني خلالها عددا من القضايا الانسانية والمجتمعية.

 

وحصل علي العديد من التكريمات الدولية وأهمها تكريمه في عام 2017 كأفضل إعلامي العرب في المجال الإنساني لعام 2017 بمناسبة الذكرى الثالثة لتكريم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني.

 

وأشار المركز أن الإعلامي طوني خليفة قد شارك في العديد من المبادرات المجتمعية والانسانية, التي تؤكد دوره البارز في دعم ثقافة التعايش الإجتماعي وحوار الأديان ونشر قيم السلام , فضلاً عن تبنيه عدداً من القضايا الإنسانية والمجتمعية وتسليط الضوء عليها من خلال المنابر الإعلامية الهادفة .

 

حيث حرص المركز على تكريم الشخصيات الاعلامية الأكثر تأثيرا في مجتمعاتهم , إيماناً منه بأن الإعلام رسالة سامية لا بد من الوقوف الى جانبها وإختيارمن يمثلها ليكون سفيرا للسلام , ويعتبرأيضاُ بمثابة تكليلاً لجهود الإعلاميين المتميزين الذين يساهموا في نشر ثقافة السلام والتعايش الإجتماعي وحوار الثقافات .

 

والمركز العربي الأوروبي هو منظمة دولية إنسانية ,مستقلة ,غير سياسية, طوعية, لا تستهدف الربح تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحاصلة علي موافقة السلطات النرويجية في عام 2006والمعتمدة برقم (NO.989862057-ORG) والمسجلة بقاعدة بيانات المنظمات الغير حكومية للأمم المتحدة , ومسجلة لدي وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الاوروبي .

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