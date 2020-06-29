الأجهزة الأمنية توضح حقيقة فيديو اعتداء شخص على شقيقته بالمنيا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص باحتجاز شقيقته منذ فترة طويلة وإساءة معاملتها بدائرة مركز المنيا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لهوية السيدة المشار إليها (تعانى من ظروف نفسية) بما يتسبب فى وقوع العديد من المشاكل مع الآخرين، على إثر ذلك قام شقيقها ببناء سكن خاص لها بجوار محل إقامتهم "ويقيم به شقيقهم الثالث" ويقوم على رعايتها ومتابعتها من آن لآخر، وبسؤال الجيران أيدوا ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.


وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية. 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 


وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 11036 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن عدة حملات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 197 قضية متنوعة.


ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.


وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.


كما قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية. 


ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، التابعة لوزارة الداخلية، فى مجال متابعتها للأسواق، من ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 

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