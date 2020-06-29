الأجهزة الأمنية توضح حقيقة فيديو اعتداء شخص على شقيقته بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص باحتجاز شقيقته منذ فترة طويلة وإساءة معاملتها بدائرة مركز المنيا.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لهوية السيدة المشار إليها (تعانى من ظروف نفسية) بما يتسبب فى وقوع العديد من المشاكل مع الآخرين، على إثر ذلك قام شقيقها ببناء سكن خاص لها بجوار محل إقامتهم "ويقيم به شقيقهم الثالث" ويقوم على رعايتها ومتابعتها من آن لآخر، وبسؤال الجيران أيدوا ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.



