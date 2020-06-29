رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يتابع تسليم ٧٩٢ وحدة "إسكان اجتماعى"

تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، بدء التسليم المرحلي لوحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بقطاع د بمنطقة الـ800 فدان بعدد" ٧٩٢ "وحدة سكنية.









والتقى المهندس عادل النجار، بالمواطنين أثناء استلام وحداتهم، وشدد على عدم استلام الوحدة فى حال وجود أي ملاحظات أو عيوب في التشطيب، مؤكداً أن شركات المقاولات مسئولة عن تنفيذ الوحدات طبقا للمواصفات الهندسية للمشروع.









كما تابع المهندس عادل النجار الإجراءات الإحترازية المتبعة لحماية العاملين والمواطنين من إرتداء الكمامات، وكذا قياس درجة حرارة المترددين على مقر الجهاز، مع تكليف شركة تعقيم متخصصة للتعقيم اليومي لمكاتب ومقار الجهاز.









وأشار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمشروعات الإسكان الإجتماعي بمختلف المدن الجديدة، بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





