رئيس الوزراء: كافة مشروعات شرق القاهرة مبنية على دراسة يابانية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك دراسة أجرتها وكالة التعاون الدولي اليابانية في 2002 عن القاهرة الكبرى، أفادت أنه لو لم ينفذ بها مشروعات خاصة بالطرق، ووسائل النقل الجماعي، فأن حركة الطرق في القاهرة بحلول 2020 ستتوقف، ولن تتجاوز سرعة السيارات 4 كيلو متر في الساعة.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن كل المشروعات التي تم تنفيذها في شرق القاهرة كانت مبنية على هذه الدراسة، لافتا إلى أنهم تجاوزا المخطط في المشروعات، وحاليا يعملون في غرب القاهرة.

وخططت وزارة النقل، لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، في ٦ سنوات.

وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها طرق " وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر والصعيد – البحر الأحمـر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وشبرا – بنها الحر بطول 40 كيلومتر والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومتر وطريق الجلالة بطول 82 كيلومتر والفرافرة – عين دله بطول 90 كم.

وأوضحت أنه جار العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخري " ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخري فور الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30،5 الف كيلومتر بعد ان كانت 23،5 الف كيلومتر في يونيو 2014.

وخططت الوزارة، لإنشاء 21 محور كوبري علي النيل باجمالي تكلفة 30 مليار جنيه وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 عدد 7 محاور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج " – بني مزار – طما – جرجا ) وجاري العمل في عدد 8 محاور أخرى ( حلوان - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان ) ومخطط البدء في انشاء 6 محاور جديدة علي النيل ( شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – ابو تيج ) ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى 59 محور كوبرى علي النيل بدلًا من 38 محور كوبري قبل يونيو 2014.

وأكدت الوزارة، أنه تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه ومن أهمها كباري ( سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبري وادي حجول وكوبري كم 109 علي طريق القاهرة السويس الصحراوي) وعدد 5 كباري علي طريق بنها المنصورة ( إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت ).

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