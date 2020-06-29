بعد قرار رئيس الوزراء.. عودة الموسم الثاني من "مسرح شو" يوليو المقبل

أعلن فريق "مسرح شو"، عن انطلاق الموسم الثاني من عروضه، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عوده المسارح والسينمات بحذر اعتبارا من يوم السبت.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهى فيه فريق "مسرح شو"، من كافة التحضيرات للعودة بعد فترة عمل استغرقت ٥ أشهر من التحضير والتجهيز لانطلاق للموسم الثاني والذي من المقرر الإفصاح عن تفاصيله مع بداية يوليو المقبل.

كما اعلن مصدر مسئول بان "مسرح شو" يوعد جمهوره بموسم فريد من نوعه من حيث الكوميديا والتنفيذ لم تشهدها خشبه مسرح من قبل علي مستوي الشرق الأوسط.