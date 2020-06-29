عرض فيلم "أول يوم" على قناة التنمية الثقافية (فيديو)

ضمن مبادرة "الثقافة بين ايديك" يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل ثانى عروض الأفلام الفائزة بمنحة الانتاج التي اطلقها قطاع الصندوق منذ ثلاث أعوام ضمن فعاليات ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، للشباب بقيمة ٥٠ ألف جنيه .

حيث يعرض فيلم "أول يوم" الحاصل علي المنحة في الدورة العاشرة للملتقي علي الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=5FQL0TymP68

يدور الفيلم حول أهميه تاهيل الأطفال للتكييف والتأقلم مع بيئاتهم، من خلال وجهة نظر فتاة صغيرة لم يتم تأهيلها لأول يوم فى الدراسه، الفيلم سيناريـو واخراج و تحريك سارة نبيل محمد، موسيقـى شريف سمير، مـونتـاج منة الأطروشي.

حصلت سارة نبيل على بكالوريوس التربية النوعية قسم فنون عام 2009، وفى عام ٢٠١٣ حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم (إخراج/ رسوم متحركة) ، أخرجت عدد من الأفلام منها "أصدقاء حتى الموت" الذى حصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.