عمرو الليثي يقدم "خط الخير" تحت إشراف قطاع الأخبار على "راديو مصر"

اتفق الإعلامى د. عمرو الليثى لتقديم برنامج جديد عبر أثير إذاعة راديو مصر بعنوان "خط الخير"، والذى يمثل انطلاقة البرامج الجديدة فى الخريطة البرامجية لراديو مصر.

والتقى الليثى مع الإعلامية أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام ، والإعلامية أميمة شكرى، رئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة والمشرف العام على إذاعة راديو مصر، لوضع الخطوط العريضة للبرنامج.

والذي يمثل حلقة الوصل بين الإعلام والمستمع في إطار خدمي وتنموي ، ودوره فى دعم البحث العلمي والموهوبين والمتميزين فى شتى المجالات.

كما يساهم البرنامج في تجهيز المشروعات الصغيرة ، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز العرائس، و إجراء العمليات الطبية.

ويذكر أن برنامج "خط الخير" سيبدأ إذاعة أولى حلقاته فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، " الأحد " من كل أسبوع فى الثالثة عصراً والإعادة الاثنين 12 ظهراً.