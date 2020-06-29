أول تعليق لـ عمرو يسري بعد تعافيه من فيروس كورونا

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أعلن الفنان عمرو يسري، تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به منذ اسبوع عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابها الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".



وقال عمرو، خلال مقطع الفيديو:"شفت الموت بعيني، ربنا ما يكتبها على حد".



وأضاف:"مهما كنت عامل احتياطاتك بشدة من الفيروس، فنسبة إصابتك به ستكون كبيرة، فهو كأس وداير على الناس أجمع".



وتابع:"مكنتش عارف لولا حبكم ودعمكم لي، كنت هاعيش إزاي، فالرسائل التى تلقيتها من الجمهور واصدقائي الفنانين كانت السبب الرئيسي وراء شفاء رئتي من هذا الفيروس اللعين".



يذكر أن عمرة يسري، قد نشر مقطع فيديو له خلال شهر مارس الماضي، على "فيسبوك" وصف فيه عد تمكنة من العودة إلى مصر، قادما من الولايات المتحدة.