تصريح لوزير الصحة الأردني عن كورونا يثير ضجة في المملكة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:48 ص
وزير الصحة الأردني
وزير الصحة الأردني
وكالات

تسببت تصريحات وزير الصحة الأردني، سعد جابر، التي أعلن فيها أن فيروس كورونا قد "مات" وأن البلاد باتت نظيفة من الوباء، في حالة من الجدل وتعرضه لانتقادات حادة.

 

وفي حديثه لقناة "المملكة"، قال وزير الصحة الأردني، إن الفيروس "نشف ومات" في الأردن، في إشارة إلى عدم انتقال العدوى بين المتواجدين في المملكة، مضيفا أن "جميع الحالات التي سُجلت هي قادمة من الخارج".

 

واعتبر وزير الصحة الأردني الأسبق، سعد الخرابشة،  تصريحات الوزير الحالي حول فيروس كورونا "استخفافا بعقول الناس".

 

وقال سعد الخرابشة، في تغريدة له على موقع تويتر: "وزير صحتنا لا زال مصرا أن فيروس كورونا نشف ومات"، مشيرا إلى أن مثل هذا التصريح يفيد ضمنيا بالتوقف عن اتخاذ الاجراءات الوقائية.

 

وكان الخرابشة، استشهد بمثل شعبي يقول: "شغل فلان مثل حراث الجمال، إللي بتحرثه بتربصه بخفوفها" في إشارة منه إلى خطورة تصريح جابر على الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار الوباء.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,975 مليون إصابة، بينهم أكثر من 467 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,775 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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