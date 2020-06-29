ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بفعل آمال التعافي الاقتصادي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
رويترز
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع تمسك المستثمرين بالآمال حيال تعاف اقتصادي سريع في القارة رغم تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن فتح منخفضا، بدعم من صناع السيارات وشركات السفر والترفيه.

تفوقت أسهم أوروبا في الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من نجاح نسبي في إعادة فتح اقتصاد القارة ومقترح الاتحاد الأوروبي لصندوق تعاف اقتصادي حجمه 750 مليار يورو (841.73 مليار دولار).

لكن الأسواق الآسيوية بدت أسوأ حالا في ظل وصول إجمالي وفيات كوفيد-19 في أنحاء العالم إلى نصف مليون شخص يوم الأحد، وفقا لحصيلة جمعتها رويترز.

وقفز سهم شركة المدفوعات الألمانية التي تحصارها الفضائح وايركارد 93.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستواصل أعمالها بعد إشهار الإفلاس.

وقفز سهم منتج أجهزة الاستشعار النمساوي ايه.إم.إس 6.6 بالمئة بعدما أوردت رويترز أن الشركة ستحصل على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي لصفقة استحواذها على شركة الإضاءة الألمانية أوسرام.


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