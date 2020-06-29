جهازا دمياط الجديدة والعبور ينفذان حملات لضبط المخالفات ورفع الإشغالات









صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.









وقال المهندس محمد رجب: أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بعدة أحياء بالمدينة، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، وكذا تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.









وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسئ إلى المظهر الجمالي، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.









وفى ذات السياق، وجه المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، الإدارات المختصة بالمرور الدورى بأحياء المدينة المختلفة لرفع كافة أشكال العشوائية.









وذكر المهندس أحمد عمران، أن ادارة امن الجهاز شنت حملة لرفع الإشغالات بالطريق الرئيسى والمنطقة الصناعية، وقد اسفرت الحملة عن ضبط عدد من مركبات "التوك توك" تعمل بالمخالفة لقانون المرور، وكذا عدد من الموتوسيكلات التى تبيع المشروبات بالطريق الرئيسى، وعربة لبيع الفول، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.







