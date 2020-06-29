فلسطين تغلق محافظة بيت لحم بالكامل بسبب كورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:15 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أغلقت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، محافظة بيت لحم بالضفة الغربية بشكل كامل لمدة 48 ساعة، بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن محافظ  بيت لحم كامل حميد، قوله: "الهدف من الإغلاق هو أخذ العينات من مصادر وبؤر الإصابة وإعطاء مجال للطواقم الطبية للعمل".

 

وأضاف محافظ  بيت لحم: "عدد المخالطين للمصابين بالمئات وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إغلاق للوصول إلى الناس وإعطاء فرصة للطواقم الطبية للتحرك".

 

وكانت محافظة بيت لحم، التي بدأ انتشار فيروس كورونا فيها في مارس الماضي وتم إغلاقها لأكثر من شهرين، سجلت 27 إصابة، الاثنين، ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 120 حالة.

 

ويذكر أن محافظة بيت لحم خلت من الإصابات في أواخر أبريل، قبل أن تعود للظهور فيها مع منتصف شهر يونيو الجاري.

 

وتابع محافظ بيت لحم: "هذه المرة الإصابات منتشرة تقريبا في كل مكان في المحافظة في المدن الرئيسية والقرى والمخيمات الثلاث لا يوجد منطقة في بيت لحم إلا فيها حالات".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بيت لحم فيروس كورونا فلسطين

أخبار تهمك

تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)

منذ أقل من ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ ساعة و 11 دقيقة

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إيران تغلق جامعات طهران وعدد من المحافظات بسبب كورونا

إقامة صلاة الجنازة على طبيب بورسعيد المتوفي إثر إصابته بكورونا

فلسطين: فرض حظراً كاملاً للتجول خلال إجازة عيد الفطر

التعايش مع كورونا.. 5 دول تراجعت عن تطبيق إجراءات الحظر

فلسطين تعلن خلو محافظة نابلس من الإصابات بفيروس كورونا

مجلس الأوقاف في القدس يعلن موعد فتح المسجد الأقصى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

10:18 ص

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن