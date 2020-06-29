تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.02% بالتعاملات الصباحية





إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي 30 بنسبة 0.03% ، عند مستوى 3523.32 نقطة، خاسراً 1.14 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد ــ وتأثر المؤشر بتراجع أسهم قيادية في القطاعين المالي والصناعة ، وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.13 %، في تلك الأثناء، بضغط عمان والإمارات المتراجع 6.67 %، وتراجع تأجير للتمويل 5.26 %.









وانخفض مؤشر قطاع الصناعة ببورصة مسقط اليوم بنسبة 0.06 %، مع تراجع الأنوار للسيراميك 1.42 %.

وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.08 %، مع الغاز الوطنية للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 4.17% بالمائة ، وتجاهل قطاع الخدمات تقدم سهم النهضة للخدمات على المتراجعين بنسبة 12.5 %.