تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.02% بالتعاملات الصباحية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:08 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير

إستهلت بورصة  مسقط تعاملات اليوم الإثنين علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي 30 بنسبة 0.03% ، عند مستوى 3523.32 نقطة، خاسراً 1.14 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأحد ــ وتأثر المؤشر بتراجع أسهم قيادية في القطاعين المالي والصناعة ، وتراجع مؤشر القطاع المالي 0.13 %، في تلك الأثناء، بضغط عمان والإمارات المتراجع 6.67 %، وتراجع تأجير للتمويل 5.26 %.


وانخفض مؤشر قطاع الصناعة ببورصة مسقط اليوم بنسبة  0.06 %، مع تراجع الأنوار للسيراميك 1.42 %.
وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.08 %، مع الغاز الوطنية للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 4.17% بالمائة ، وتجاهل قطاع الخدمات تقدم سهم النهضة للخدمات على المتراجعين بنسبة 12.5 %.
وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لسوق مسقط 4.23 مليون سهم، بتنفيذ 99 صفقة، بقيمة تداول 618.38 ألف ريال.

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