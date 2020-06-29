صحة الإسكندرية: المستشفى المحترق مخصص لعزل مصابي كورونا

صرح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة صحة الإسكندرية، بأنه تم نقل جميع حالات مرضي حريق مستشفى خاص في منطقة محمد نجيب إلى مستشفيات الصحة.

وأوضح في تصريح خاص إلى "الفجر" أن عدد ضحايا حريق المستشفى 7 حالات، وأن المستشفى كان مخصص لحالات الحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وقالت المستشفى في بيان لها، أنهم تفاجأوا بحدوث ماس كهربائي باحدي التكييفات داخل وحدة العناية المركزة، وما هي إلا ثوانٍ معدودة حتي تحول الماس الكهربي إلي حريق هائل لم يتثن لأي من العاملين استيعاب الموقف لاحتوائه نظرا لسرعة الاشتعال الناتج، بناء علي أقوال شهود عيان من العاملين بداخل المستشفي.

وقالت المستشفى في بيان لها، أنهم تفاجأوا بحدوث ماس كهربائي باحدي التكييفات داخل وحدة العناية المركزة، وما هي إلا ثوانٍ معدودة حتي تحول الماس الكهربي إلي حريق هائل لم يتثن لأي من العاملين استيعاب الموقف لاحتوائه نظرا لسرعة الاشتعال الناتج، بناء علي أقوال شهود عيان من العاملين بداخل المستشفي.

وشب حريق هائل، اليوم الإثنين، بمستشفي بدراوي فرع محمد نجيب بسيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، نتيجة حدوث ماس كهربي بوحدة العناية المركزة.

وشب حريق هائل، اليوم الإثنين، بمستشفي بدراوي فرع محمد نجيب بسيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، نتيجة حدوث ماس كهربي بوحدة العناية المركزة.

وأضافت المستشفى، أنه في خلال دقائق وصلت سيارات قوات الدفاع المدني والإطفاء وسيارات هيئة مرفق الإسعاف وتم التعامل مع الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.





هذا وقد وصل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، والنيابة لفتح تحقيقات في الحادث، وجاري تحديد الخسائر.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.



