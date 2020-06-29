تباين بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات اليوم









ستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.07% و0.16% على الترتيب، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.16% و0.3% على التوالي، ووتراجعت التداولات في بورصة الكويت خلال تعاملات اليوم ، حيث بلغت أحجام التداول نحو 13.5 مليون سهم جاءت بتنفيذ 660 صفقة حققت سيولة بقيمة 1.6 مليون دينار.









وجاء سهم "أولى تكافل" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت بانخفاض نسبته 9.5%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 6% ، بينما حقق سهم "المشتركة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 334.16 ألف دينار مرتفعاً 2.17% بعد الإعلان اليوم عن فوز شركة تابعة بمشروع في الإمارات ، في المقابل، تصدر سهم "منازل" نشاط الكميات خلال الفترة بأحجام تداول بلغت 2.71 مليون سهم بقيمة 84.49 ألف دينار متراجعاً بنحو 1.9%.



