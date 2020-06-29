تدريبات الأهلي| جلسة الشناوي وتدريب بدني قوي للمجموعة الأولى وتأهيل المصابين

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خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.



وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تنفيذا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بعد استئناف التدريبات.



وواصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود تنفيذ تدريباتهما التأهيلية على هامش المران بعدما قطعا شوطا كبيرا في طريق إعلان جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.



وكان حمدي فتحي يعاني من الإصابة في غضروف الركبة، بينما أجرى محمد محمود جراحة في الرباط الصليبي.



كما خصص ديفيد سيزا، المدرب العام، فقرة للتصويبات في مران المجموعة الأولى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



في الوقت الذي خاض فيه ثنائي حراسة المرمي محمد الشناوي ومصطفي شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.



وعقد ديفيد سيزا، جلسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في نهاية مران المجموعة الأولى صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.



شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة وذلك في نهاية التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للمجموعة الأولى صباح اليوم.



وتضم هذه المجموعة كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.