تدريبات الأهلي| جلسة الشناوي وتدريب بدني قوي للمجموعة الأولى وتأهيل المصابين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:03 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا قويًا صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية تنفيذا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بعد استئناف التدريبات.

وواصل الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود تنفيذ تدريباتهما التأهيلية على هامش المران بعدما قطعا شوطا كبيرا في طريق إعلان جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.

وكان حمدي فتحي يعاني من الإصابة في غضروف الركبة، بينما أجرى محمد محمود جراحة في الرباط الصليبي.

كما خصص ديفيد سيزا، المدرب العام، فقرة للتصويبات في مران المجموعة الأولى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

في الوقت الذي خاض فيه ثنائي حراسة المرمي محمد الشناوي ومصطفي شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وعقد ديفيد سيزا، جلسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في نهاية مران المجموعة الأولى صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة وذلك في نهاية التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للمجموعة الأولى صباح اليوم.

وتضم هذه المجموعة كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

أخبار تهمك

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

منذ ساعة و 7 دقيقة

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 6 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

10:18 ص

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن