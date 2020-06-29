مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.12% بضغط قطاع البنوك





إستهل سوق الأسهم السعودية "تداول"، علي تراجع في مستهل جلسة اليوم الاثنين؛ بضغط مباشر من قطاع البنوك، وسط أداء إيجابي لبقية القطاعات الكبرى ، وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 0.12% بحلول الساعة 10:40 بتوقيت السعودية، فاقدا 8.4 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 7,284.23 نقطة ، وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات نحو 59 مليون سهم، بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار ريال من خلال 54.8 ألف صفقة.





وتصدر "البنوك" 10 قطاعات متراجعة بسوق الأسهم السعودية في تلك الأثناء، بعد هبوطه 0.78%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة تراجع 0.45% ، بينما ارتفعت 3 قطاعات كبرى هي قطاع الاتصالات والمواد الأساسية والطاقة، التي صعدت 0.51% و0.42% و0.1% على التوالي.





وعلى مستوى أداء الأسهم بسوق السعودية ، تصدر "الأهلي" الخسائر بتراجع نسبته 3.2%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "أسمنت أم القرى"، الذي صعد 5.03%.





وفيما يخص السوق الموازي، تراجع مؤشر (نمو حد أعلى) بنسبة 2.53% في تلك الأثناء، بخسائر بلغت 207.72 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,017.57 نقطة ـ وتصدر "العمران" الأسهم الخاسرة، بعد هبوطه 6.25%، وجاء سهم "سمو" وحيداً باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 0.63%.





واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأحد، على ارتفاع نسبته 0.83%، بدعم مباشر من قطاع البنوك بعد الإعلان عن اتفاقية اندماج بين البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا.