وزير الزراعة: 850 ألف فدان صالحة للزراعة في وسط وشمال سيناء

الإثنين 29/يونيو/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إنهم قاموا بإجراء حصر تصنيفي على مناطق وسط وشمال سيناء لزراعتها، وتبين أن المساحات الصالحة للزراعة بهم تبلغ 850 ألف فدان.

وأشار "القصير"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أنه من المتوقع أن تصلح هذه المساحات لزراعة نباتات عطرية، وحبوب، وبقوليات، وخضروات.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة.

ويتناول "الفيلم التسجيلي"، الجهود المبذولة في تطوير منطقة مصر الجديدة، وامتداد العمل إلى منطقة مدينة نصر، وعدد من طرق الجمهورية، حيث تم إنشاء عدد من الكباري، فضلا عن تطوير طرق، فضلا عن تطوير قصر البارون.

واستهل افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارىء أيمن عقل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.

وأوضح السفير بسام راضي، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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