السيد القصير: توسعنا في الزراعة رغم التحديات وثبات الموارد المائية

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الزراعة في إطار التنمية التي تنتهجها مصر، موضحا أنهم توسعوا في استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.





وأشار "القصير"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أنهم عملوا على التوسع الأفقي في الزراعة بمختلف ربوع الجمهورية، مضيفا أنهم يطبقون تقنيات الزراعة الحديثة رغم محدودية التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية.





وأكد أنه رغم ثبات الموارد المائية والتحديات الحالية عملوا على التوسع الزراعي، لافتا إلى أن من أهم مشروعات التوسع الأفقي مشروع تنمية وسط سيناء بالاستفادة من مصادر المياه.





وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة.





ويتناول "الفيلم التسجيلي"، الجهود المبذولة في تطوير منطقة مصر الجديدة، وامتداد العمل إلى منطقة مدينة نصر، وعدد من طرق الجمهورية، حيث تم إنشاء عدد من الكباري، فضلا عن تطوير طرق، فضلا عن تطوير قصر البارون.





واستهل افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارىء أيمن عقل.





وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.



