تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.22% بمستهل التعاملات





إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.22% خاسراً 4.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2080.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 65.1 مليون سهم محققة ما قيمته 43.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 673 صفقة لعدد 28 سهماً.









وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، جاء على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%.





وقفزت 8 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.90%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.17%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.6 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 2.54%.