تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.22% بمستهل التعاملات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:54 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

إستهل سوق دبي  المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.22% خاسراً 4.77 نقطة ليصل إلى مستوى 2080.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 65.1 مليون سهم محققة ما قيمته 43.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 673 صفقة لعدد 28 سهماً.


 وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، جاء على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%.

 
وقفزت 8 أسهم بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية بنسبة 14.90%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.17%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.54%، فيما تصدر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.6 مليون ورقة بقيمة 14 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 2.54%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 6 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 21 ساعة

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)

منذ 33 دقيقة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

قطاع البنوك يقود سوق دبي المالي للتراجع بمستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.19% بمستهل جلسة الخميس

مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.05% بختام التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يخسر30.4 نقطة في مستهل جلسة منتصف الأسبوع

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.54% بمستهل التعاملات

مؤشر سوق دبي المالي يهبط بنسبة 0.24% في مستهل التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن